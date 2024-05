São Bernardo recebe sessões gratuitas de cinema itinerante

São Bernardo tem encontro marcado com a diversão, de amanhã a sábado, no projeto Cine São Paulo Itinerante Caedu, que promoverá sessões gratuitas de cinema para crianças, jovens e adultos.

A sala de cinema, localizada na Rua Unidos da Eesperança, 175 (Rua do Campinho) – bairro Jardim Laura –, terá sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h, com a exibição de grandes sucessos internacionais, como Wish, Elementos, Mundo Estranho, Mansão Mal-Assombrada, Buzz Lightyear, Encanto, A Era do Gelo 4, entre outros, além do campeão de bilheteria nacional Minha Mãe é uma Peça 3, com Paulo Gustavo. Os ingressos são gratuitos e individuais, com distribuição a cada dia, a partir das 7h30. A pipoca e o refrigerante também são cortesia.

Os filmes incluídos na programação foram escolhidos para agradar a toda família, com histórias para todos os gostos e gêneros, como animação, comédia, ação e aventura. Pela manhã e à tarde, os títulos destinam-se principalmente às crianças e seus acompanhantes, e são programas ideais para o vovô ou a vovó aposentados curtirem com seus netos. As sessões noturnas, por sua vez, foram pensadas para agradar ao público jovem e pessoas que procuram distração para relaxar após o dia de trabalho.

O cinema móvel apresenta os mesmos recursos encontrados nas salas convencionais de cinema das grandes cidades. O ambiente tem capacidade para 78 lugares confortáveis e conta com isolamento térmico e acústico. Possui ar condicionado, bombonière, som e projeção digital, gerador próprio e elevador para pessoas com necessidades especiais.