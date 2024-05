Evento literário em Diadema celebrará autores nacionais nas segundas-feiras

A Biblioteca Olíria de Campos Barros, em Diadema, vai promover em todas as segundas-feiras de maio, às 14h, a atividade “Segundas Literárias”. O evento pretende imergir as crianças nas obras de Lúcia Fidalgo e Fabiana Salomão, que escreveram livros sobre a vida e o legado de Cora Coralina, João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado. A ação também homenageia o Dia da Literatura Brasileira, comemorado neste 1º de maio.

No dia 6 de maio, a biblioteca trabalhará a obra “Cora, Coração Coralina”. Goiana, aos catorze anos, Cora começou a escrever seus primeiros textos e publicá-los nos jornais da própria cidade. Ela exerceu, também, a profissão de doceira. No entanto, foi aos 75 anos que escreveu sua primeira obra, “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais”. Até os 95 anos, quando morreu, a autora tinha publicado mais seis escritos. “Para Cora, na vida, o que valia não era o ponto de partida, mas sim a caminhada e o que recolhemos durante esse percurso”, conta Ruymar Marazzo, coordenadora da Rede de Bibliotecas municipal.

No segundo encontro, no dia 13 de maio, o público infantil se aprofundará na “João, o menino Rosa”, sobre João Guimarães Rosa, um dos mais importantes literatos do país. João inventava palavras de um jeito próprio, dando um caráter peculiar às obras. Sua paixão pelos livros começou cedo: desde pequeno, adorava ouvir as histórias que seu pai contava antes de dormir. Aos 28 anos, lançou “Magma” e não parou, publicando, ao decorrer de sua trajetória literária, sete livros. O escritor foi homenageado na Feira Literária de Diadema (Flid) em 2022.

No dia 20 de maio, será realizada a análise de “Carlos, Menino Poeta”, que homenageia Carlos Drummond de Andrade. Um dos mais influentes poetas do Brasil tinha um sonho que carregava desde criança: viver para as letras e a poesia. Aos 28 anos, publicou “Alguma Poesia” e até sua morte, aos 84 anos, tinha entregado 49 obras-primas ao mundo.

Já na última reunião, no dia 27 de maio, será debatido “Jorge, O Amado Escritor”. Baiano, desde pequeno Jorge apreciava a leitura e a escrita. Então, aos dez anos de idade, criou o jornal “A Luneta”. Quando cresceu, por conta de ideias comunistas, foi perseguido pelos militares e se exilou em Paris. Escreveu, ao todo, 38 publicações literárias.