Madonna vai receber 17 milhões de reais por show gratuito no Rio de Janeiro

O tão esperado dia está chegando! O show da Rainha do Pop acontece no próximo sábado, dia 4, e a cada dia que passa recebemos mais informações.

A da vez é que, segundo Ancelmo Gois, colunista do jornal O Globo, Madonna vai receber mais de 17 milhões de reais de cachê pela sua apresentação em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sendo esse valor pago em parte pela prefeitura do local e pelo patrocinador, o Banco Itaú.

Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro, diz o patrocinador principal do evento.

A expectativa é que o show abrigue cerca um milhão e meio de pessoas na praia carioca. A apresentação tem previsão para começar 21h45 em frente ao badalado hotel Copacabana Palace.