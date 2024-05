Bruno Mars confirma nova apresentação no Brasil em 2024

Bruno Mars, que conquistou o coração dos fãs no The Town em 2023, vai voltar e, dessa vez, para uma apresentação solo em São Paulo.

Conforme foi divulgado pela produtora LiveNation nesta quarta-feira, dia 1°, o show vai acontecer no estádio MorumBIS, mas ainda não foram reveladas as datas para compra ou da apresentação.

No anúncio, a produtora publicou uma foto do estádio decorado com uma bandeira escrito The return of Bruninho, O Retorno de Bruninho, em tradução livre. Vale lembrar que o cantor recebeu o apelido por ter se tornado super querido pelo público depois de agitar duas noites no The Town.