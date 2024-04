Ribeirão Pires ganha bebedouros públicos para pessoas e pets

Em parceira com a Prefeitura de Ribeirão Pires, a Sabesp entregou nesta quarta-feira (17) dois bebedouros públicos para a Estância. Os aparelhos que foram instalados na Praça dos Expedicionários, situada no Paço Municipal, e no Parque Oriental são feitos de concreto armado, projetado para garantir acessibilidade e com espaço para hidratação de pessoas e também seus animais de estimação.

“Esta é uma ideia simples, viabilizada com a contribuição de instituições parceiras e que está alinhada ao movimento de valorização que estamos fazendo para que os moradores ocupem os espaços públicos de nossa cidade. Agradeço à Sabesp pelo apoio, em nome do presidente da concessionária, André Salcedo, do diretor Roberval Tavares por viabilizar esses dispositivos para a população e com olhar para os pets”, explicou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Luis Felipe Bacci, morador da Vila Suissa que estava passeando no Parque Oriental com seu cachorro, Rick, provou a iniciativa. “Achei muito legal porque tem espaço para garantir a hidratação dos animais. Garantir saúde e conforto para os bichinhos é tão importante quanto aos munícipes”, ressaltou Felipe.

A escolha dos locais e a instalação ficou a cargo da unidade local da Sabesp, em acordo com a Prefeitura. A instalação de novos bebedouros está sendo avaliada.