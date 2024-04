Isabelle chama relação com Matteus de amizade, brother desconversa sobre namoro e Ana Maria Braga reage: - Como é?

Quem torceu para que Isabelle e Matteus ficassem juntos no BBB24 pode não gostar tanto da notícia que vem a seguir: ao que tudo indica, eles não estão com tanta vontade assim de seguirem juntos após o término do programa. Em conversa com Ana Maria Braga no tradicional café da manhã do Mais Você, ambos deram a entender que o romance não tem muito futuro, o que deixou a apresentadora com uma pulga atrás da orelha.

Tudo começou depois deles começarem a falar sobre a relação dentro da casa, quando cunhã chama o Alegrete de amigo. Então Matteus também falou sobre o assunto e desconversou sobre um possível namoro.

Ana chegou a perguntar para cunhã como ela aguentou tanto tempo sem se entregar para Alegrete.

E aí, o que você acha? Esse romance tem futuro?