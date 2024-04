Após alta, Fabiana Justus sai de casa pela primeira vez e explica: - Saindo para a primeira consulta de acompanhamento

Desde que Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer, a filha de Roberto Justus tem compartilhado ainda mais o seus dia a dia com os fãs. E depois de fazer o transplante de medula óssea e ter alta do hospital há dois dias, na manhã desta quinta-feira, dia 18, a influenciadora revelou que saiu de casa pela primeira vez para o seu acompanhamento médico.

A empresária de 37 anos de idade foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no final de janeiro e contou aos seguidores:

- Saindo para a primeira consulta de acompanhamento pós-alta.

Depois ela ainda contou como será sua rotina daqui para frente:

- Já fiz meus exames de sague pelo cateter. Estamos esperando agora sair os resultados dos exames e eu também reponho o magnésio, porque alguns remédios que são imunossupressores que eu estou tomando afetam muito o nível do magnésio, então eu tenho que repor toda vez que eu vier, que em princípio serão duas vezes por semana.