Hospital Nardini: prefeito cobra repasse do Estado

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), reforçou ontem durante a cerimônia de inauguração do Terminal Rodoviário Jorge Luiz Jordão, no Jardim Itapeva, a necessidade de o governo estadual enviar os investimentos prometidos ao Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, na Vila Bocaina. A Secretaria Estadual de Saúde garantiu que enviaria mensalmente R$ 1,5 milhão, a partir de janeiro deste ano, mas isso ainda não aconteceu.

Oliveira destacou que os casos de dengue têm aumentado a demanda pelo serviço público de saúde. “Vivemos um momento crítico. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) atendiam média de 400 a 450 pessoas por dia em cada posto. Agora, estamos atendendo média de 700 pessoas por dia em cada uma. É um desafio muito grande. Esperamos que o governador (Tarcísio de Freitas, do Republicanos) mande recursos para nós, que chegue o dinheiro ao Nardini para que nós possamos atender a nossa população.”

Segundo o prefeito, o Hospital Nardini atende moradores de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, da Zona Leste da Capital e acidentados em estradas como Rodoanel e Índio Tibiriçá.

“O governo do Estado tem que enviar recursos para nós. Se ele tem compromisso com a nossa região, tem que mandar para Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Tem que chegar repasses para essas cidades”, complementa Oliveira.

Em nota, o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo informa que “a formalização do convênio com o município de Mauá para ações de custeio do Hospital Doutor Radamés Nardini encontra-se em avaliação técnica pela Pasta”.

O convênio acordado entre o secretário da Saúde da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Eleuses Paiva, durante reunião com a titular da mesma Pasta em Mauá, Célia Bortoletto, em dezembro, assegurava repasse mensal ao Hospital Nardini no valor de R$ 1,5 milhão por 12 meses, com início previsto para janeiro.