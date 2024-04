BBB 24: Davi diz que percebeu que seria campeão quando recebeu sapatos da final; entenda

Davi, campeão do 'Big Brother Brasil 24', revelou que percebeu que teria grandes chances de ser o vencedor do reality apenas nos dias finais do programa. Segundo o motorista de aplicativo, o sapato que recebeu da produção para a grande final e um momento do carnaval de Salvador transmitido nesta terça, 16, o fizeram pensar que estaria à frente dos demais finalistas.

"Eu olhei para esse sapato e pensei: 'Eles não mandaram esse sapato à toa'", comentou o ex-brother em entrevista ao Gshow. Ao ver que o meme 'calma, calabreso' havia virado tema do carnaval com sua mãe, Elisângela Brito, em cima do trio elétrico, Davi também imaginou que teria grandes chances de ganhar o prêmio milionário.

"Eu sei que o carnaval de Salvador é imenso. ... Naquele momento, eu tive 70% de certeza que eu estava na frente", disse. Apesar de ser o favorito há semanas, o motorista de aplicativo afirmou que não tinha consciência disso, comentando que "o jogo é o jogo e não sabemos de nada aqui fora".

"É um jogo muito intenso, porque a gente não tem informações de nada do mundo externo", disse. Davi foi consagrado como o grande campeão do programa nesta terça, com 60,52% dos votos. Ele levou para casa o maior prêmio da história do reality - R$ 2,92 milhões -, além de um carro TrailBlazer no valor de R$ 370 mil.