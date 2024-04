Fundação das Artes de S. Caetano abre inscrições para 16 cursos gratuitos

De 29 de abril a 8 de maio, a Fundação das Artes de São Caetano estará com inscrições abertas para 16 cursos gratuitos de qualificação profissional, em áreas ligadas à arte e cultura. As vagas são destinadas a pessoas a partir dos 15 anos sem limite máximo de idade. As atividades compõem o Programa Fundação das Artes +Qualificação e contam com parceria do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), do Ministério da Educação.

As inscrições podem ser feitas no site www.fascs.com.br/mais, por moradores de toda a região metropolitana, nos cursos presenciais e de todo o Brasil, nas opções on-line. É necessário ter o ensino fundamental completo. Outras informações pelo e-mail mais@fascsconectada.com.br ou pelo telefone (11) 4239-2020 e presencialmente na Rua Visconde de Inhaúma, 730.

O Programa Fundação das Artes +Qualificação tem foco no movimento da Economia Criativa gerando acesso especializado e à educação em arte e cultura. A instituição de São Caetano é referência no ensino e difusão de artes e cultura no Estado de São Paulo.

CURSOS

Ao todo estão disponíveis 16 cursos: Agente Cultural, Artesanato, Canto Coral, Desenho de Moda, Design Gráfico, Dramaturgia, Edição de Vídeo, Escrita Criativa: Roteiro, Escrita: Práticas Básicas de Escrita, Figurino / Moda e Identidade, Fotografia, Ilustração, Libras (Básico), Libras (Intermediário - necessário ter concluído curso básico), Maquiagem e Produção Cultural.

Mais detalhes de cada curso, além de informações sobre datas e horários também estão no site www.fascs.com.br/mais. Ao final do curso será emitido certificado pelo MEC e Fundação das Artes.