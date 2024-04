Any e Cel são os primeiros participantes escolhidos para a mansão em A Grande Conquista

Fim de jogo para 15 vileiros, mas garantia de espaço na mansão para outros dois. Na última segunda-feira, dia 29, os participantes de A Grande Conquista lutaram para continuar na competição. Nesta segunda Zona de Risco, 32 conquisteiros ficaram correndo o risco de eliminação.

No começo do programa, todas as brigas do dia foram relembradas pela edição. Com direito a choro e pedido de desculpas, Brenno contou sobre como se sente isolado já que tem dificuldade de se abrir. Mas nem todo mundo aceitou a conversa, como Lizi Gutierrez.

Com tanta gente dentro de poucas casas, não só as tretas são afloradas, as emoções também. MC Jey Jey passou um bom tempo procurando seus anéis e colares, parando para dar uma chorada. A cantora até começou a reclamar que tinham mexido em suas coisas, mas no final das contas ela encontrou tudo em seu baú.

Voltando aos problemas... Gabriela Rossi, que já foi uma das donas das casas em A Grande Conquista, se exaltou ao descobrir o que estavam falando dela. A vileira desabafou com os amigos que tinha ouvido algumas participantes dizendo que ela só se aproximou dos homens para conseguir ir mais longe no jogo.

Briga falando do bafo alheio pode? Entre Lizi e Andreia, esse foi um dos muitos insultos trocados. O bate boca entre as participantes começou quando Gutierrez foi pedir um rodo emprestado. De repente, a treta escalonou e mais gente entrou para debater se poderia ou não pegar o objeto.

No fim, Lizi conseguiu pegar o rodo emprestado e levou para a casa laranja.

Paz e amor...

Os vileiros também estão mostrando ao público que sabem dar amor quando preciso. Mesmo em meio a tantas brigas e picuinhas, alguns participantes estão curtindo o jogo de outra forma. Maizy e Danese trocaram um beijão, que causou muita comemoração entre os colegas.

Ao vivo

Momentos antes do anúncio de quem foram os eliminados e salvos da Zona de Risco, Rachel Sheherazade conversou com os participantes. Um de cada casa foi escolhido para bater o papo com a apresentadora. Na casa laranja, Michelle se posicionou e revelou estar se sentindo como um alvo, por ter se aproximado do primeiro dono da casa.

Depois da torcida do público, os 15 menos votados foram eliminados do jogo. Já os dois mais votados na Zona de Risco foram separados dos vileiros e viraram os primeiros moradores da mansão. Enquanto os restantes voltaram às suas casas.

Os dois mais votados pelo público, Any e Cel conseguiram as vagas para a mansão. Eles vão ficar confinados esperando os próximos promovidos, mas ainda assim também não sabem um sobre o outro.