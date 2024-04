Santo André promove Feira Mulheres Empreendedoras

A Prefeitura de Santo André, por meio da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários, realizará na sexta-feira (3), a Feira Mulheres Empreendedoras. A exposição antecede o Dia das Mães e busca valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino na cidade.

“A Feira das Mulheres Empreendedoras é um espaço de valorização do empreendedorismo feminino, onde as mulheres têm a oportunidade de mostrar seu trabalho, conquistar novos clientes e se destacar no mercado. É uma forma de reconhecer e celebrar a capacidade e criatividade das mulheres empreendedoras, além de promover a igualdade de gênero no mundo dos negócios”, destaca a Diretora da Secretaria de Cidadania, Regina Célia Cesar.

Serão comercializados diversos produtos, como perfumes, doces gourmet, semi jóias, moda fitness, produtos e serviços de Bem Estar (SPA), artesanato, ateliê da Bala, roupas pet, vouchers de aula de dança, Mary Kay, Boticário, Eudora, entre outros.

O evento será realizado no Saguão do Teatro Municipal de Santo André, localizado na Praça IV Centenário, s/n. A feira é aberta ao público e a entrada é gratuita.