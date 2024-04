Rock in Rio anuncia dia exclusivamente brasileiro com atrações de sertanejo, samba, rock e MPB

O Rock in Rio, festival de música cuja décima edição acontece de 13 a 15 e de 19 a 22 de setembro no Rio de Janeiro, terá um dia da programação apenas com artistas brasileiros: 21 de setembro, sábado, quando 73 atrações já estão confirmadas, distribuídas por 14 gêneros musicais ou estilos.

Será a primeira vez que artistas da música sertaneja vão se apresentar no festival - que, embora desde a primeira edição não se restrinja ao rock, ganhou fama por oferecer atrações internacionais desse gênero e até agora nunca havia dado espaço àquele que hoje é o estilo mais ouvido do País.

A principal atração sertaneja será a dupla Chitãozinho & Xororó, mas também vão se apresentar Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Junior (filho de Xororó) e a Orquestra Heliópolis. Os shows acontecerão no Palco Mundo.

Nesse mesmo palco haverá rock (representado por Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido), MPB (Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso) e trap (Cabelinho, Felipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh).

No Palco Sunset haverá samba (Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares), pop (Duda Beat, Glória Groove, Jão, Luísa Sonza e Lulu Santos) e rap (Criolo, Djonga, Marcelo D2, Rael e Karol Conká).

A Global Village será o palco da bossa nova (Roberto Menescal, Wanda Sá, Leila Pinheiro e Bossacucanova, com participação especial de Cris Delano), soul (Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon) e jazz (Léo Gandelmann, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis).

O Espaço Favela será palco do funk (Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC Ig e MC PH), do Baile de Favela (Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin O Chris e Tati Quebra Barraco) e da música clássica (Nathan Amaral e Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira).

O Espaço New Dance Order vai ser palco da música eletrônica, com Mochakk e três duelos musicais: Beltran x Classmatic, Eli Iwasa x Ratier e Maz x Antdot.

Nos demais dias, o Rock in Rio mescla músicos e bandas estrangeiras, como Deep Purple, Mariah Carey e Ed Sheeran, e brasileiras, como Ivete Sangalo, Belo, Iza, Planet Hemp, Os Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho.

O Dia Brasil foi anunciado nesta segunda-feira, 29, durante evento para a imprensa na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Cada ritmo ou estilo terá, no total, aproximadamente uma hora e meia de shows, e cada atração vai cantar cerca de três músicas, segundo a organização.

"Quando começou o Rock in Rio eu queria reunir todas as tribos. Então estamos repetindo isso com a música brasileira. O sertanejo, o pop, o rock, o trap, bossa nova. Um vai convidar o outro. É muito emocionante. Vocês vão ver isso no Rock In Rio. Vai ser um dia muito emocionante", disse Roberto Medina, o criador do festival, que comemora 40 anos na edição de setembro (embora na data ainda faltem quatro meses para se completar as quatro décadas, já que o primeiro evento ocorreu de 11 a 20 de janeiro de 1985).

Durante o evento também foi anunciada a música Deixa o Coração Falar, composta por Zé Ricardo, que é curador do festival, para esta edição do Rock in Rio.

O clipe teve a participação de artistas como Ivete Sangalo, Iza, Ludmilla, Alcione, Martnália, Daniela Mercury e Rael. A arrecadação com direitos autorais da música serão revertidos para um projeto filantrópico que, em parceria em parceria com as entidades Ação da Cidade e Gerando Falcões e o apoio dos patrocinadores do Rock in Rio, pretende transformar favelas brasileiras pelo projeto Favela 3 D (Digital, Digna e Desenvolvida).

A primeira a ser apoiada será a favela do morro da Providência, no centro do Rio, onde 250 famílias serão atendidas.

Atrações internacionais do Rock in Rio 2024

Entre os artistas internacionais já confirmados para a edição de 2024 estão Akon, 21 Savage, Travis Scott, Katy Perry, NE-YO, Shawn Mendes, Mariah Carey, Gloria Gaynor, Ed Sheeran, Charlie Puth, Tyla e Joss Stone.

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2024 começa no dia 23 de maio, através do site da Ticket Master Brasil.