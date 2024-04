Rachel Sheherazade comemora cargo de apresentadora em A Grande Conquista: - É o meu recomeço

Vem aí mais uma edição de A Grande Conquista! O reality estreia na próxima segunda-feira, dia 22, na Record TV. Em entrevista ao O Programa de Todos os Programas, Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora, e Rachel Sheherazade, nova apresentadora da atração, bateram um papo com Flávio Ricco e Gabi França.

Durante o papo, Carelli revelou que, entre as novidades desta segunda temporada de A Grande Conquista, haverá um elemento da inteligência artificial, que vai interagir diretamente com os participantes.

- Para algumas interações, a gente criou uma inteligência artificial, que é a silhueta (imagem do logo em que um rapaz aparece com a mão levantada). Ele vai abaixar a mão, e vai interagir com os participantes, começar a falar com o pessoal da casa, e coordenar algumas atividades. Principalmente com as tentações, atividades mais rápidas, instruções gerais... E ele vai chamar Fred, que vai dar todo esse auxílio ali, explicou o diretor.

Estreando como apresentadora no mundo do entretenimento, Rachel Sheherazade se mostra muito animada com a empreitada e se emociona por poder estar de volta à televisão, agora em um novo formato, bem diferente do jornalismo que a consagrou.

- Sou uma pessoa de me entregar profundamente às minhas experiências. É um presente. Um processo de gratidão com a Record, o Carelli. Tenho a noção do quão grandioso é, e da responsabilidade. É o meu recomeço, sou uma fênix renascendo para a televisão, disse a apresentadora.

Ainda durante o bate-papo, o diretor não revelou nenhum nome do elenco, mas deu algumas dicas e contou que a produção levou três meses para selecionar os 100 participantes. Segundo Carelli, esta edição de A Grande Conquista terá ex-BBB, ex-Fazenda, esportista.

E aí, você está ansioso?