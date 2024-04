Luana Piovani desabafa sobre primogênito ir morar com Pedro Scooby: - Me culpa pela ausência do pai

Luana Piovani mais uma vez abriu o coração sobre o fato de o primogênito ter decidido ir morar com Pedro Scooby. Em entrevista a um programa de televisão português, a atriz desabafou sobre a decisão de Dom e revelou o que a fez aceitar a vontade do filho mais velho.

- Meu filho me culpa pela ausência do pai. Eu tento proteger? Tento, mas eu sou um ser humano, começou ela.

A artista confessou que no começo foi muito difícil tomar a decisão de deixar que ele saísse de sua casa em Portugal e se mudasse para o Brasil, onde fica a residência do surfista.

- Há um ano, quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava, mas eu tive esse ano todo a viver e a entender no dia-a-dia e, na prática, que vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim.

Em seguida, explicou que aceitou a mudança com o pensamento de que Dom estará bem amparado com o pai.

- Eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar. Então ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor, então tá ótimo!