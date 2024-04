Wagner Moura revela que já quebrou o nariz de um homem nas gravações de Tropa de Elite

Os bastidores de Tropa de Elite causam muita curiosidade aos fãs do filme. Ao podcast PodPah, Wagner Moura revelou um episódio ocorrido durante uma preparação para uma cena, que resultou no nariz de um homem quebrado. E pior: o rapaz era do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais.

- A preparação era sinistra, eu quebrei o nariz de um cara do BOPE. Foi louco, porque o cara ficava me provocando, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele, disse.

Wagner falou que acredita que aquela raiva sempre esteve dentro dele, só que a preparação com o Batalhão o ajudou a extravasar:

- Todo personagem que você faz, você tem ele dentro de você, você não vai buscar nada que você não conhece. Eu sei o que é aquela raiva, sei o que é aquela violência. O processo com o BOPE foi muito para acordar essa agressividade, essa violência, afirmou.

Ele ainda deu mais detalhes sobre a preparação:

- Os caras do Bope falaram que depois do treinamento que fizemos, estávamos mais aptos que a polícia, revelou.