Rodrigo Carelli fala sobre escolha de Rachel Sheherazade como apresentadora de A Grande Conquista

Mais uma temporada de A Grande Conquista, reality da Record TV, está batendo na porta! Como você já viu, esta edição será apresentada por Rachel Sheherazade, jornalista e ex-A Fazenda. Inclusive, em entrevista para Flávio Ricco e Gabi França, Rodrigo Carelli, diretor do programa, falou sobre o convite:

- Quando eu liguei para ela, eu falei: eu te expulsei de a fazenda, mas vou te colocar em A Grande conquista.

Carelli ainda completou dizendo acreditar que Rachel tem muito a agregar por ter experiência como participante de reality

- Ela vai poder comentar com quem tá lá dentro por ter participado de um reality, por ter passado por polêmicas, até por ter sido expulsa, brincou ele.

Carelli ainda contou que, dessa vez, o programa irá contar com 100 participantes, que serão divididos em três casas na Vila: a Casa Laranja, com 47 pessoas e 5 acomodações; a Casa Azul, com 33 pessoas e 7 acomodações; e a Casa Verde, com 20 pessoas e 9 acomodações.

Vale lembrar que, apenas aqueles que passarem por essa etapa, irão conquistar uma vaga na mansão - que é a parte principal. O programa estreia no dia 22 de abril.