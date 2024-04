Nizam revela que pediu desculpas à Yasmin Brunet, mas a modelo preferiu conversar em outro momento

Com a grande final do BBB24, todos os participantes da edição tiveram um reencontro, e aqueles que ainda não haviam se visto após a eliminação do reality puderam interagir novamente. Nizam revelou ao Portal Leo Dias que foi até Yasmin Brunet e se desculpou sobre suas falas polêmicas.

O ex-brother havia feitos comentários sobre o corpo da modelo que deram o que falar. Após tomar conhecimento do ocorrido quando saiu do programa, a artista ficou decepcionada. Nizam revelou que apesar de ter ido até ela pedir perdão, Yasmin preferiu conversar em outro momento.

Em relação ao affair com Letícia Spiller, o ex-confinado também fez algumas revelações. Nizam contou que não se encontram com tanta frequência por conta do fato de que ele mora em São Paulo e ela no Rio de Janeiro, mas mantém contato e tem conversado. No entanto, ele não respondeu se estão namorando e apenas disse:

- Deixa rolar, vocês vão ver.

Outro assunto da vida de Nizam que deu o que falar é seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Segundo ele, os nudes vazados são falsos.

Por fim, comentou a vitória de Davi, que levou para casa o título de campeão do BBB24:

- Ele mereceu, jogou bem.