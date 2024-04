Câmeras de segurança filmaram agressão contra Silvia Poppovic durante assalto

Silvia Poppovic revelou ter sido vítima de um assalto violento durante o último domingo, dia 14. Nas redes sociais, a apresentadora contou que o criminoso levou parte das joias que usava e, para isso, ele a golpeou por trás, enquanto ela chegava em casa.

Durante a exibição do programa Balanço Geral, foram mostradas as imagens de câmeras de segurança próximas ao local onde o crime aconteceu. Na filmagem, Silvia recebe um golpe de mata-leão do criminoso por trás e acaba caindo no chão.

A apresentadora não parece lutar contra o homem não identificado. O criminoso chega a levar o colar e o anel que Poppovic estava usando. A comunicadora tinha saído para almoçar com amigos e retornava para cada a pé, andando tranquilamente perto das 18 horas.

Após o crime, o ladrão corre para um lado e Silvia segue correndo na direção oposta, fugindo de fato de seu agressor.