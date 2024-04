Wanessa Camargo lança música sobre cancelamento na noite da final do 'BBB 24'; ouça 'Caça Like'

Na noite da grande final do Big Brother Brasil 24, na última terça-feira, 16, Wanessa Camargo lançou sua nova música, chamada Caça Like, como resposta à percepção do público sobre sua participação no reality show e à onda de cancelamento que enfrentou devido à sua controversa passagem pelo programa. Ouça um trecho aqui

Para divulgar a nova música, a artista escreveu: "Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida".

Também, segundo a participante, esse momento foi responsável pelo seu processo de "afrobetização". "Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca", explicou.