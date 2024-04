Belo fala sobre separação de Gracyanne Barbosa no Domingão

Em meio à polêmica separação de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo participou do Domingão com Huck no último domingo, dia 29, e falou sobre o assunto. Logo no início de sua participação, o artista abriu o coração e falou sobre tudo o que está passando.

- A semana não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, nos momentos ruins da minha vida. Tô passando por um momento, não é tão bom, logicamente. Mas já venho num processo desde o ano passado.

Em seguida, deixou no ar a possibilidade de reconciliação:

- Acho que onde existe amor, ainda existe esperança. É importante dizer isso. A gente está falando de 14 anos.

Ao longo programa, Luciano Huck chegou até a brincar com o cantor, dizendo:

- Pensando em arrumar uma namorada para você no Domingão. Um crush para o Belo, o que vocês acham?

E não parou por aí! O apresentador ainda comentou sobre todo a situação que Belo está passando:

- Hoje o Belo está no Domingão, a gente quer botar ele no colo, fazer um carinho. O cara estava em todos os programas de fofoca do Brasil e do mundo essa semana, cancelou a festa de 50 anos, chorou no palco... Aqui no Domingão é só diversão, amor e carinho para você, Marcelo.