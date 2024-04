Sem surpresas, Davi é o grande vencedor do BBB24

Chegou o grande dia! Depois de 100 dias confinados dentro do BBB24, finalmente a final do reality show chegou. E, sem surpresas, Davi levou o prêmio milionário para casa: dois milhões, novecentos e vinte mil reais - o maior prêmio da história do programa.

O motorista de aplicativo virou o preferido do público desde o começo do programa, tendo enfrentado poucas e boas dentro da casa mais vigiada do Brasil. Logo nos primeiros dias, ele acabou sendo isolado pelos outros confinados, tendo ficado na mira da maioria deles. Apenas Isabelle, outra das finalistas, ficou ao seu lado desde o início da atração.

Com o passar do tempo, ele foi voltando de paredão atrás de paredão, e ficou mais forte no jogo, ganhando outros aliados. Foi assim que o grupo das Fadas se formou, juntando Davi, cunhã, Matteus - mais um dos finalistas -, Beatriz e Alane, as duas últimas eliminadas da atração.

Fora do programa, ele ganhou torcida de muitos famosos, e a vitória do baiano já havia sido dada como certa muito tempo antes dele ir para a final do BBB, o que se confirmou no programa da noite desta terça-feira, dia 16.

E você, o que achou da vitória de Davi?