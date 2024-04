Fabiana Justus conta como foi primeiro dia após alta hospitalar: Uma benção que não dá para explicar

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer. No dia 16 de abril, Fabiana contou que recebeu alta hospitalar.

Como ela falou nos Stories, essa foi a última vez que ela precisou fazer uma internação longa. No primeiro dia em casa, ela se desculpou por não aparecer no Instagram e explicou:

Eu sumi daqui, porque eu não toquei no meu celular hoje. Eu fiquei curtindo meus pitucos o dia inteiro. Assim, uma benção que não dá para explicar, e agora eu to aqui na minha cama, no meu quarto. Tomei banho no meu chuveiro, curti minha casa, comi comida de casa, que por sinal eu não sinto muito o gosto, na verdade, eu sinto um gosto muito ruim na boca por conta da quimio, e isso demora para passar, demora uns meses ainda, parece, é um gosto de ferro.

Fabiana continuará com os cuidados pós-transplante de casa, inclusive, contou que precisará tomar todas as vacinas novamente, devido à troca da medula.