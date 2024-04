Memória do Esporte. Uma nova atração. Luizinho Marotti estreia. E o DGABC-TV inicia nova era...

A gravação com Luiz Marotti aconteceu por acaso. Ele quis mostrar à “Memória” onde ficava o campinho de futebol dos seus tempos de menino – altura do Viaduto Tereza Delta, que cruza a Via Anchieta. Fomos com ele até lá, guiados pelo sociólogo Jorge Magyar, do Centro de Memória de São Bernardo.

Jorge estava com uma filmadora. Passou a filmar a nossa conversa, o que levou “Memória” a imaginar como seria bom se aquelas imagens animadas pudessem ser mostradas a você, leitor.

Deu certo. A equipe do DGABC-TV, dirigida por Rafael Santos e com a assessoria técnica de Luca Dias Gonçalves e Vitor Betega, deu forma ao depoimento de Luiz Marotti e editou as imagens captadas por Jorge Magyar. Ficou bem legal.

BOLA EM CAMPO

A entrevista vai dividida em quatro partes: “O Campinho”, “Antigos Clubes”, “Seleção de São Bernardo de Todos os Tempos” e “Futebol Feminino”, já que Marotti foi o introdutor do futebol feminino em São Bernardo.

O certo é que Marotti, aos 92 anos, tem muito a falar, daí porque recuperamos o selo idealizado pelo infografista Agostinho Fratini por ocasião dos 90 anos do nosso colaborador.

Tantas vezes ouvido por “Memória”, o professor Luiz Marotti agora vai falar exclusivamente de futebol. Valeu, equipe.

NO AR

A entrevista completa de Luiz Marotti, de quase 50 minutos, passa a integrar o acervo do Centro de Memória de São Bernardo. A edição, ilustrada, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras redes.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Acervo: Luiz Marotti

DOBRADINHA. Luiz Marotti e Jorge Magyar retornam 80 anos no tempo e chegam ao terreno do antigo campinho. Aqui teria origem o Alameda FC, hoje clube social e ligado ao folclore das festas juninas e às rezas dos chamados santos festeiros: em destaque, o primeiro jogo do Alameda no antigo campo de futebol do Vila Baeta FC, hoje ocupado pelo shopping Metrópole. Corriam os anos 1940.

O LIVRO DE HELOÍSA

Em abril de 1994 a professora Heloisa de Souza Martins lançava o livro “Igreja e Movimento Operário no ABC”, com apoio da Prefeitura de São Caetano.

Na obra, Heloísa, esposa do professor Martins, procura rastrear a ação católica na mobilização que resultou nas greves de 1979 e 1980.

Crédito da foto 3 – Rivaldo Gomes/Banco de Dados

TESE. Professora Heloísa descobre na Igreja o gênesis da luta operária

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 17 de abril de 1994 – ano 36, edição 8676

DESPEDIDA – Fermino Magnani deixava a região após oito anos como juiz eleitoral e titular da 4ª Vara Civil de São Bernardo. Era promovido para a Vara da Infância e da Juventude da Lapa, na Capital.

Reportagem: Vera Magalhães.

NOTA DA MEMÓRIA - Dr. Fermino foi amigo da Memória. Participou conosco de várias incursões pelo mundo da construção da História local. Chegou a excursionar por trilhas da Serra do Mar e dar força ao movimento que se esboçava para compreender e explicar como tudo aconteceu.

HOJE

Dia Nacional do Livro Infantil. A data homenageia Monteiro Lobato, que nasceu nesta data, em 1882, e é considerado o pai da literatura infantil brasileira.

EM 18 DE ABRIL DE...

1911 - Instalado o Distrito de Paz de Santo André. Criado em 1910, o novo distrito ganha personalidade cívico-jurídica em 18 de abril de 1911.

NOTA – Santo André é o quarto distrito de paz do Grande ABC, depois de São Bernardo, Ribeirão Pires e Paranapiacaba.

1939 - Nhô Totico animava a festa de oitavo aniversário da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André.

1979 – Prefeito Tito Costa reunia representantes de 54 indústrias da Via Anchieta, Polícia Civil, Polícia Rodoviária e Dersa. Em pauta, a segurança das passarelas de pedestres da via, cenário de assaltos e até estupros.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bilac, elevado a município em 1944, quando se separa de Birigui.

Pelo Brasil: Antônio Cardoso e Pau Brasil (BA), Baixo Guandu e Itarana (ES), Espigão Alto do Iguaçu (PR) e Flores do Piauí (PI).

São Galdino

18 de abril

(Milão, Itália, 1100-1176). Foi arcebispo da sua cidade, com vários milagres creditados à sua intercessão.

Ilustração: Vatican News