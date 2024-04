Benjamin Telent. Ele viu o News Seller nascer. As grandes lojas chegando... Sears, Garbo, Exposição, Tokio. E permanece firme na Oliveira Lima.

“Santo André que a muitos encanta, parabéns, cidade querida. O analfabetismo agora espanta, pois quer canto, quer raça, quer vida! Uma cidade pode ser rica, porém se não se investe em educação, muito pobre logo fica”.

Vaine Aparecida Veloso de Marques, “Nossa cidade” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Vaine é paranaense da cidade de Ângulo. Professora. Em versos, ela conta sua experiência na alfabetização de jovens e adultos.

E O ACERVO DO DIÁRIO?

Alguma novidade no pedido de tombamento do acervo do Diário? Gostaria que “Memória” passasse aos conselheiros que faz oito meses que fiz o pedido e isso é totalmente desmotivador e frustrante. Nenhuma resposta. Há pelo menos alguma previsão de análise?

Maria Claudia Ferreira - Santo André

NOTA DA MEMÓRIA – E aí, Comdephaapasa, alguma resposta aos sonhos da Maria Claudia?

Secretária Simone Zárate, e as coleções do Diário, como estão na Biblioteca Cecília Meireles? Foram higienizadas e colocadas à disposição do público?

Pois é, professor Alexandre Takara, triste a falta de notícias, né?

O MENINO DE SANTO ANDRÉ

Sr. Benjamin nasceu em Santo André, filho de um casal de israelitas, Natan e Margarida. O pai tinha uma sapataria para conserto rápido na Rua Luiz Pinto Flaquer. A mãe o repreendia quando flagrava o filho querido pulando um muro na Rua Elisa Flaquer, trepando em árvore para pegar ameixa.

- Desce daí, menino.

O menino cresceu. Estudou no I Grupo Escolar de Santo André, hoje sede do Museu Municipal Dr. Octaviano Gaiarsa. Trabalhou de balconista em São Caetano. Trabalhou na Camisaria Riviera, tornando-se o seu proprietário. Desfilou pelo Ocara nos carnavais animados andreenses. Formou-se em contabilidade pela Senador Flaquer.

Já estabelecido na Oliveira Lima, assistia à passagem de ônibus pela via comercial mais famosa da cidade, hoje transformada em boulevard.

Acompanhou os festejos do IV Centenário em 1953. Tomou café com os fundadores do News Seller, hoje Diário do Grande ABC, quando o jornal ficava ao lado da Camisaria Riviera, na Rua Bernardino de Campos. E assistiu à chegada dos grandes magazines de São Paulo.

Todas estas histórias Benjamin Telent, o “Binque”, seu apelido de jovem, relatou ao DGABC-TV. Uma apaixonada descrição ilustrada por fotos e vídeos familiares. Uma das fotos mostra o Sr. Benjamin numa das idas costumeiras ao Palmeiras do coração – ele tem cadeira cativa na arena do antigo Parque Antarctica.

NO AR

A entrevista completa de Benjamin Telent está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras redes.

SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

Com a entrevista do Sr. Benjamin, Memória conclui a estendida Semana Santo André deste ano. Mas como as informações históricas sobre a cidade se avolumam, estamos bolando a II Semana dedicada à querida Santo André, com todos os poemas reunidos pelos editores da Vila Guaraciaba.

MOMENTOS. Benjamin Telent no estúdio do DGABC-TV e com a família, a esposa Nanci, gauchinha que residia no Bom Retiro, e os filhos Débora, Daniela e Leandro

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 17 de abril de 1994 – ano 36, edição 8676

ESPECIAL – “O Brasil em todas as Copas”. Em 12 páginas, o Diário fazia uma retrospectiva dos Mundiais.

O editor Alec Duarte entrevista o Rei Pelé, que aposta no Brasil, “mas faz ressalva”.

Aproximava-se mais uma Copa do Mundo, na qual o Brasil chegaria ao tetra na chamada Era Dunga.

EM 17 DE ABRIL DE...

1949 – Inaugurado o Hospital São Bernardo, o primeiro da cidade.

1959 – Câmara de São Bernardo aprovava a lei 769, autorizando as indústrias automobilísticas a usarem, nos veículos de sua fabricação, o brasão do Município.

Ribeirão Pires formalizava ação para construção de prédio que abrigaria o primeiro ginásio estadual, a atual EE Felício Laurito.

1964 - Lançada a pedra fundamental do novo Hospital

1979 – São Caetano desenvolvia projeto da nova sede do TG 02-277 em área de 11 mil m2 da Rua Tocantins, confluência com a Rua Nelson e Avenida Guido Aliberti.

