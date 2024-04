Anchieta e Imigrantes travam por alto fluxo de veículos

Segundo o último boletim da Ecovias, pelo alto fluxo de veículos, há tráfego lento na Imigrantes para quem vai ao sentido litoral, do km 22 ao km 24 e do km 68 ao km 70. Enquanto isto, na Anchieta, para quem vai para a capital, o pior trecho vai do km 20 ao km 17.

Além disso, há tráfego congestionado na Cônego Domênico Rangoni ao sentido Guarujá, do km 261 ao km 254, devido a um acidente.

Por recomendação da concessionária, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

Os túneis 10/11, 12, 13 e 14 (entre o km 53 e o km 46) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem iluminação por conta de vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.