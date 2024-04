Charge - 30 de abril de 2024

“O atendimento pediátrico deste equipamento é a referência municipal da rede de saúde”. O trecho se refere ao Pronto-Socorro Central, no Quarteirão da Saúde, em Diadema, descrito no contrato de número 001/2023, firmado entre a Prefeitura e a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), responsável pela gestão da saúde no município. Porém, a realidade que os pacientes enfrentam no equipamento é outra: demora no atendimento e falta de médicos para atender à população são as principais reclamações.

Usuários enfrentaram caos na noite de domingo (28) para conseguir atendimento na unidade. Com a recepção cheia de crianças, a maioria com sintomas gripais, os pais esperaram, em média, duas horas até receberem a informação de que não tinha pediatra disponível para dar conta da demanda. Segundo relatos, três profissionais faltaram, e uma médica chegou a ir ao local, mas teria passado mal e ido embora.