Kate Middleton se pronuncia pela primeira vez após revelar diagnóstico de câncer e família real apoia vítimas de esfaqueamento em Sydney

Neste sábado, dia 13, Kate Middleton e Príncipe William prestaram homenagens às vítimas do esfaqueamento que aconteceu em um shopping center em Sydney, cidade da Austrália. O pronunciamento da princesa é o primeiro desde a notícia sobre seu câncer ser revelada.

No comunicado publicado no X, o casal declarou seus sentimentos de choque e tristeza pelo fato ocorrido.

Estamos chocados e tristes com os terríveis acontecimentos em Sydney hoje cedo. Nossos pensamentos estão com todos os afetados, incluindo os entes queridos daqueles que morreram e os heróicos socorristas que arriscaram suas próprias vidas para salvar outras pessoas.

Segundo informações do Daily Mail, seis pessoas foram mortas e outras três esfaqueadas durante o ataque ao shopping em Sydney. Outras vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital, mas ainda não se sabe o motivo do ataque.

O Rei Charles III e a Rainha Camilla também se pronunciaram sobre o caso. Em nota oficial nas redes sociais, o casal também enviou suas mensagens de apoio às vítimas:

Nossos corações estão com as famílias e entes queridos daqueles que foram mortos de forma tão brutal durante um ataque tão sem sentido. Embora os detalhes destas circunstâncias chocantes ainda estejam a surgir, os nossos pensamentos estão também com aqueles que estiveram envolvidos na resposta e agradecemos a bravura dos socorristas e dos serviços de emergência.