Príncipe Harry e Meghan Markle trocam beijo em evento nos Estados Unidos e fonte diz: Eles são muito amorosos

Meghan Markle e Príncipe Harry trocaram um beijo amoroso durante um evento na Flórida, nos Estados Unidos. O casal foi prestigiar uma partida de polo beneficente, que aconteceu na última sexta-feira, dia 12, e o filho caçula de Diana até participou do jogo.

Ao final, o time de Harry levou a melhor e Meghan foi responsável por dar o prêmio ao marido. Foi nesse momento que os dois trocaram um beijo apaixonado. Fofos, não é?

Segundo a revista People, fontes que estavam presentes tiveram ótimas impressões do casal:

- Eles são muito amorosos um com o outro, disse uma pessoa, entrevistada pela revista.

Que continua:

- Meghan parecia muito feliz. Eles deram as mãos quando chegaram e conversaram com todos. Era a noite de Harry brilhar e Meghan me apoiou muito.

Harry e Meghan estão casados desde 2018. Eles tiveram dois filhos, Archie e Lilibet Diana.