Vem aí! Datas da D23 Brasil, evento da Disney para fãs, são anunciadas

Já pode ir preparando o bolso! Nesta quarta-feira, dia 10, a Disney anunciou nas redes sociais as datas do D23 Brasil. O evento, que é uma convenção de fãs, será realizado em São Paulo.

A D23 Brasil - Uma Experiência Disney acontecerá nos dias 8, 9, 10 de novembro. As informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgadas, mas devem ser anunciadas em breve. O evento reunirá o melhor da empresa do Mickey Mouse, com presença de conteúdos da Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN e Star.

A convenção está vindo à América Latina pela primeira vez, o que causou grande animação dos fãs, que aguardam ansiosamente para poder garantir sua entrada e não perder a chance de conferir os conteúdos, trailers e informações inéditas que serão divulgadas ao longo dos três dias de evento.

Uma curiosidade é que D23 é nome do fã clube oficial da The Walt Disney Company, com o D representando a inicial de Disney e 23 uma referência a 1923, ano de inauguração do primeiro estúdio.