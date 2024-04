Sandro Romano Pellini. De Gênova a Santos. No navio, A Fanfulla. E o teatro. Queria a Vera Cruz... ...faz história na Pirelli.

“Em Santo André tudo me encanta: gente, bicho, planta. Trilha, lago, dinossauro. Tubarão, planetário, artesanato (...) A ti agradeço pelas vitórias e desafios. Teu nome enalteço e me sinto honrada. Por como ter crescido. Ó Santo André amada”.

Rosimeire Longue Comelli, “Tudo tem” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Rosimeire é andreense, de nascimento e coração.

Semana Santo André 2024. “Memória” pede a colaboração da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira. Professora Luciana Pellini, filha do saudoso Sandro da Pirelli, lembra de uma antiga Memória neste mesmo espaço do Diário.

Residindo no Litoral, Luciana nos remete o recorte daquela Memória. E nos faz reviver uma história saborosa baseada nas lembranças e acervo do pai memorialista. Para nós, saber que alguém guardou Memória, é o mais nobre dos presentes. Gratidão.

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

Uma página para os fotógrafos do Diário

Crédito da foto 1 – Luciana Pellini (divulgação)

A BORDO. O destino era São Bernardo, Sandro faz história em Santo André. Trinta anos depois de sua partida, seu acervo chega à Ítalo-Brasileira em forma de livro e revistas da Pirelli: 11 de outubro de 1999, Memória contava esta história...

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 14 de abril de 1994 – ano 36, edição 8673

MANCHETE – Câmara Federal cassa dois deputados da máfia do orçamento, Feres Nader (PTB-RJ) e Carlos Benevides (PMDB-CE).

MOVIMENTO SINDICAL – 34 mil metalúrgicos de 42 empresas param; Sindipeças dá 19% de aumento real.

Pirelli e Firestone fazem acordo e acaba greve.

IMÓVEIS – Construtora Lorenzini, de São Caetano, lançava o Edifício Memphis, na Vila Mariana.

FUTEBOL – Pela divisão principal do futebol paulista, EC Santo André 1, América 0; Grupo A-2, em Bauru, Noroeste 0, São Caetano 0.

EM 14 DE ABRIL DE...

1934 - O português Antonio Rodrigues Peixoto mudava-se para o Bairro Campestre, em Santo André, e montava um armazém na então deserta Avenida Dom Pedro II.

1939 - Ato número 344, assinado pelo prefeito Décio de Toledo Leite, modificava parte dos limites periféricos do Distrito de Santo André.

1979 – Porteira dos Pampas, em São Bernardo, anunciava shows com artistas como Luiz Américo, Wilson Simonal e Dom e Ravel.

1989 – Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) abria, no IMES (hoje USCS), em São Caetano, o IV ciclo de palestras sobre os 100 anos do ABC, com palestra do professor José de Souza Martins, que dissertou sobre a visita de uma hora feita por Dom Pedro II a São Caetano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Botucatu (1855), Caçapava (1855), Catanduva (1918) e Gália (1918).

Pelo Brasil: Baturité (CE), Constantina e Coronel Bicaco (RS), Dom Aquino e Nova Xavantina (MT) e Palmas (PR).

HOJE

Dia Internacional do Café

Dia do Pan-Americanismo (ou das Américas)

Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva (São Paulo, Capital).

3º Domingo da Páscoa

14 de abril

“Então Jesus abriu-lhes a inteligência”.

Lucas 24,35-48

Ilustração: Milícia da Imaculada (divulgação)