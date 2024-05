Prefeitura avança com o projeto Rua Nova à região da Vila Luzita

O programa Rua Nova, que leva asfalto novo aos bairros de Santo André, está de volta à região da Vila Luzita e Jardim Guarará. Após finalizar o recapeamento asfáltico da Avenida São Bernardo, pelos próximos 15 dias os trabalhos serão realizados na Rua dos Cocais, importante via alternativa utilizada por motoristas para ir até a região do futuro Complexo Maurício de Medeiros.

Na terça-feira, o prefeito Paulo Serra visitou o início das intervenções e projetou que, assim como nas outras vias pelas quais o Rua Nova já passou – acompanhado também pelo programa Banho de Luz, que vem modernizando a iluminação pública municipal com a instalação de luminárias LED –, a ação leva qualidade de vida e segurança às pessoas.

“Já fizemos toda a ação na Avenida São Bernardo e agora faremos a Rua dos Cocais inteirinha, bem aqui ao lado de onde ficam o Complexo de Assistência Social e a UPA Vila Luzita”, disse ele, que esteve acompanhado pelo secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho.

Depois do 1,4 quilômetro de asfalto novo da Avenida São Bernardo, agora a Rua dos Cocais recebe a mesma intervenção, por uma extensão de 1,6 quilômetro. “Serão 15 dias de obras, mas vale a pena para trazer mais qualidade de vida para essa região, como foi no segundo subdistrito e no centro expandido”, emendou o chefe do Paço andreense.

O Rua Nova se aproxima dos 400 quilômetros de vias recapeadas em todas as regiões da cidade. “Iniciamos o programa pelos corredores onde passa o transporte público e estamos dando atenção às vias nos bairros. Existia uma demanda muito grande”, explicou Serra.