Euclydes Rocco, o pai. Uma entrevista de 1981. E quatro boas perguntas. No rádio, as delícias daqui.

“Parque Duque de Caxias, hoje Celso Daniel, homenagem a um grande homem. Hoje está reestruturado, mais bonito, mais florido, muito mais movimentado”.

Eleni Aparecida Porto Peredo, “Recordação” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

“De alguns anos para cá, guardo o suplemento de aniversário de Santo André, editado pelo Diário. Alunos da EEPG Amaral Wagner, que moram no meu prédio, vêm pedir-me a edição de 8 de abril. Suponho que alguma professora, ou professor, peça um exemplar para ilustrar a aula”.

Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

E por falar em 8 de abril, “Memória” recorda Euclydes Rocco, o pai, e uma entrevista por ele concedida nesta data, em 1981, ao semanário Folha do ABC, já então do saudoso Alberto Floret (ex-Diário).

Da entrevista, formulamos quatro perguntas ao prezado leitor, cujas respostas o próprio Sr. Euclydes dará na continuidade desta Semana Santo André:

1 - Onde ficava a Mata da Companhia?

2 - Onde ficava a Fábrica Didone?

3 - O que existia no terreno da Catedral do Carmo antes da sua construção?

4 - Onde foi inaugurada a primeira Biblioteca Pública de Santo André, a atual Nair Lacerda?

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

Euclydes Rocco vive graças ao milagre da Memória...

Crédito da foto 1 – Acervo e composição: Euclydes Rocco Junior

1940, 1941. Retratos de época de Euclydes Rocco e sua esposa Hermínia Cordeiro Rocco: imagens preservadas, identificadas. Fazem a memória familiar. Oferecem subsídios à História. Esta página Memória aguarda mais colaborações como estas do Tidinho. Com a palavra os diretores e associados da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Receita para o aniversário oficial de Santo André:

Dois lombinhos suínos acebolados no bar do Snooker.

Dois bolinhos de bacalhau no bar do Natalino.

Mortadela com ovo na chapa do bar do Roberto.

Hamburguer no My Friends.

E a sexagenária Rosa’s Churrascaria brilha com seu file à parmegiana e salada de escarola com torresmo.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

Lições de História – 4 (reprise)

Texto: Milton Parron

Em meus guardados em casa descobri uma entrevista à qual está anexado um documento valiosíssimo sobre os acordos que possibilitaram a posse de Goulart na vaga deixada por Jânio em 1964.

Trata-se de um bombástico documento só conhecido de uns poucos políticos que tinham trânsito nas altas esferas do governo em 1964, uma carta renunciando ao cargo de primeiro ministro no governo parlamentarista criado na ocasião como parte do acordo para que os ministros militares permitissem a posse do vice João Goulart no cargo vago deixado por Jânio Quadros.

O mais incrível é que a tal carta-renúncia, assinada em branco, é de um dos políticos mais importantes da nação que nem tinha sido ainda nomeado para o cargo. Uma garantia de que ocuparia o cargo subordinando-se às ordens do presidente da República. Foi demitido, antes de ser empossado. Já viram tamanho disparate em alguma ópera bufa? Vocês ouvirão a prova dos nove no programa “Memória”.

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). 64, revolução ou golpe – IV (reprise). Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, sexta-feira, às 22h.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 12 de abril de 1994 – ano 36, edição 8671

MANCHETE – São Paulo entra na guerra contra o jogo do bicho.

MOVIMENTO SINDICAL – Mil e 300 empregados da Pirelli aderiam à greve dos borracheiros, iniciada pelos funcionários da Bridgestone/Firestone.

EM 12 DE ABRIL DE...

1904 – Lira da Serra anunciava nova quermesse em benefício da Sociedade dos Empregados da São Paulo Railway, desta feita sem se referir ao football.

Liverpool, 7 (Ag. Havas) – Foi fundada a União Internacional dos proprietários de navios a vela.

1929 - Sancionada a lei municipal nº 274, que autorizava o prefeito Saladino Cardoso Franco a assinar contrato para o serviço telefônico do Município de São Bernardo.

1969 – Bombeiros inauguravam nova sede, na Alameda São Caetano, esquina com a Avenida Beraldo, no bairro Campestre, Santo André. Capitão Celestino Henrique Fernandes era o comandante.

NOTA - A Avenida Beraldo leva hoje o nome de Prestes Maia.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é o aniversário de Aiquara, Dário Meira, Gongogi, Licínio de Almeida, Presidente Dutra e Serra Dourada.

No Rio Grande do Sul, Arroio dos Ratos, Capão da Canoa, Erval Seco, Nova Araçá e Severiano de Almeida.

E mais: Bocaiuva do Sul (PR), Penedo e Porto Calvo (AL), São Felix de Balsas (MA) e São José do Piauí (PI),

HOJE

Dia da Intendência do Exército Brasileiro

Dia do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais da Marinha

Dia do Humorista, na data do nascimento de Chico Anísio

Dia da Parteira ou Dia do Obstetra

Santo Victor de Braga

12 de abril

Viveu em Braga, Portugal, no século IV. Decapitado por se recusar a cultuar deuses pagãos.

Fonte: A. de França Andrade, “Cada dia tem seu santo” (Artpress).

Ilustração: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Curitiba)