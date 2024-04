João Ramalho. Bartira. Oliveira Lima. Um presente que São Bernardo... ...oferece a Santo André.

“Santo André, livre terra querida. Se me permite, quero te declarar: você já é parte da minha vida”.

Paulo Afonço Nunes, “Santo André me acolhe” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

A primeira exposição pública do trabalho de Vicente D’Angelo sobre a descendência de João Ramalho e Bartira será nesta quarta-feira à noite na Brasilitália, em São Bernardo. Num manuscrito, D’Angelo lista nomes que formam imensa árvore genealógica, destacando-se o nome do coronel Oliveira Lima.

João Ramalho e sua mulher Bartira estão no topo. O estudo aponta ligação do casal com as famílias Oliveira Lima, Pinheiro de Oliveira e de Escolástivca Jacintha Branco, mulher do Alferes Bonilha, produtor de chá em São Bernardo no século 19 e pessoa poderosa na região de então, o atual Grande ABC.

OLIVEIRA LIMA

A ligação da família com Ramalho e Bartira se dá com o casamento de Agostinho de Oliveira Costa com Anna Silveira Dutra em 1708, em Santo Amaro.

Segundo D’Angelo, Anna descenderia diretamente do casal famoso cinco gerações depois. Mais quatro gerações, e chega-se ao nome do coronel João Baptista de Oliveira Lima, presidente da Câmara de São Bernardo na virada do século 19 para 20, hoje nome da principal rua comercial de Santo André.

Oliveira Lima é avô do ex-prefeito Hygino de Lima, de São Bernardo.

PINHEIRO DE OLIVEIRA

Neste tronco, aparece Matilde Pinheiro de Oliveira, descendente de Ramalho e Bartira a partir de uma das filhas do casal, Antonia Quaresma Ramalho, que foi casada com Bartolomeu Dias Nunes.

Matilde e seu marido, Benedito de Oliveira, foram pais do professor e memorialista João Paulo de Oliveira, falecido em 2023.

ESCOLÁSTICA JACINTHA BRANCO

Outra filha de Ramalho e Bartira, Catarina Ramalho, tem como descendente Escolástica Jacintha Branco, que se casou com o alferes Bonilha no século XIX.

Os bisavós de Escolástica foram proprietários do Sítio Santo André, apontado pelo historiador Wanderley dos Santos como o local onde teria existido a Vila de Santo André da Borda do Campo (1550-1560).

PALESTRA

A genealogia pormenorizada destas três famílias será apresentada por Vicente D’Angelo às 19h30 de hoje na Sociedade Cultural Brasilitália, após palestra sobre João Ramalho a ser proferida pelo historiador Jorge Henrique Scopel Jacobine. Endereço: Rua Dr. Baeta Neves, 232, em São Bernardo.

(*) Colaborou Elexina Neri D’Angelo.

JOAO RAMALHO E BARTIRA – A ilustração de hoje aqui em “Memória” faz parte do artigo “O Pai dos Paulistas, a História de João Ramalho”, de 2016, autoria de Abrahão de Oliveira. Ver em saopauloinfoco.com.br

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

O jovem condutor de bonde em São Paulo descobre Santo André e aqui forma uma linda família.

Crédito da ilustração 1 – Abrahão de Oliveira (divulgação)

RAMALHO E BARTIRA. O casal mais o cacique Tibiriçá deram vida à Vila de Santo André da Borda do Campo, história que vem desafiando estudiosos desde os primórdios do Brasil português

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados. Semana passada esteve no programa a cantora Juliana Viliati.

No “Momento Memória” desta edição, a história do italiano que foi o primeiro prefeito do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Nesta quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 10 de abril de 1994 – ano 36, edição 8670

RIO GRANDE DA SERRA – Cidade ganhava o seu Procon (Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor).

ESPECIAL – Menino garçom cativa clientes da choperia.

A história de Guilherme Henrique, dez anos, que ajudava o pai, Paulo Roberto, no Happy Beer, em Santo André.

ACIDENTE – Engavetamento fere nove e para a Via Anchieta.

EM 11 DE ABRIL DE...

1979 – Inaugurada linha de ônibus interligando Santo André a Paranapiacaba, via Centro de Rio Grande da Serra.

2023 – Amusa (Associação Amigos do Museu de Santo André) apresentava e debatia o projeto “Organização e Sistematização do Acervo do Fundo Câmara São Bernardo”.

Um ano depois: cadê o Museu Dr. Otaviano Gaiarsa? Cadê a Amusa?

HOJE

Dia do Engenheiro Metalúrgico

Dia da Engenharia Militar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Juquiá (1829), Serrana (1890) e Artur Nogueira (1904), Álvares Florence, Ariranha e Pontes Gestal.

E mais: Aperibé, Areal e Rio das Ostras (RJ), Atílio Vivacqua (ES), Bocaina (PI), Colinas e Parnarama (MA), Guajará-Mirim (RO), Itatiba do Sul e Riozinho (RS), Jaupaci (GO) e São Félix do Xingu (PA).

Santa Madalena de Canossa

10 de abril

Arte pronta (em anexo)