Festival do Cambuci tem início em Paranapiacaba com muitas atrações

Paranapiacaba recebe, a partir de hoje, a 19ª edição do Festival do Cambuci, evento que integra as comemorações do 471º aniversário de Santo André. Serão quatro fins de semana, entre 6 e 28 de abril, com várias opções gastronômicas, tendo como base a fruta cambuci, além de oficinas, feiras de artesanato, exposições, shows e outras atrações culturais.

Um dos principais pontos da festa será o Antigo Mercado, espaço de atuação da Associação Caminhos do Cambuci nos fins de semana e feriados. O local receberá várias atrações. Ao redor será montado um palco para shows musicais e uma praça itinerante com opções gastronômicas. Além disso, a Antiga Padaria irá sediar as oficinas e o antigo galpão do Senai, as feiras de artesanatos, espaço para a rota do Cambuci e exposição fotográfica. Ao todo, serão oito oficinas e 12 apresentações musicais. Destaque para o cantor Alex Ribeiro, que já gravou sucessos com Zeca Baleiro.

A abertura está marcada para as 10h de hoje, no Antigo Mercado. Durante todo o dia estão programadas Feira de Artesanato no Galpão do Senai (às 10h); Exposição Histórias de Cozinha com Cambuci de Wal Volk, também às 10h, no Galpão do Senai; oficina e plantio de cambuzeiros com Rafael Husta na Antiga Padaria, a partir das 11h; plantio do cambuci às 12h, no Antigo Mercado; coroação Miss e Mister Cambuci às 14h, no palco do Antigo Mercado; e show com Banda CC Riders e Elvis Matos, após as 14h30.

Quem comparecer ao festival poderá aproveitar para conhecer o circuito histórico da Vila como o Museu Castelo, a Casa Fox, a maquete de ferreomodelismo, a Forjaria, o Locobreque e o Museu Funicular. Quem curte a natureza têm à disposição as trilhas e as cachoeiras do Parque Nascentes.