Gisele Bündchen é flagrada embarcando em aeroporto do Rio de Janeiro com a filha

Gisele Bündchen foi flagrada embarcando com sua filha no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, dia 4.

A modelo veio ao Brasil para realizar a divulgação de seu mais novo livro re receitas, intitulado Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma. Ela decidiu fazer a viagem na companhia de Vivian Lake, fruto do relacionamento com o ex-marido Tom Brady.

Mãe e filha decidiram vestir roupas confortáveis. Ambas estavam equipadas com conjuntos de moletom branco e carregando bolsas que levariam consigo na aeronave. Gisele ainda decidiu usar um boné de tom claro.