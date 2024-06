Mãe de Marília Mendonça se envolve em acidente de carro e quebra costelas

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, dia 6. Ela estava acompanhada de seu marido, Deyvid Fabrício, que também foi atingido.

A informação foi dada pelo colunista Léo Dias, que entrou em contato com a mãe da cantora e a quem ela disse estar com as costelas quebradas. O acidente aconteceu por conta de um caminhão que ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o carro deles.

Por não andar de avião, Dona Ruth Dias está voltando de carro para Goiânia, mesmo com as fraturas nas costelas. Ela não tinha ido ao médico de imediato, mas as dores foram aumentando e ela resolveu checar o que estava acontecendo, quando recebeu o diagnóstico.

Ela é mãe da sertaneja que faleceu em 2021, vítima de um acidente aéreo. Dona Ruth compartilha sua vida com seu neto Léo, filho da cantora, e é muito apegada ao menininho.