Rafa Justus rebate críticas sobre cirurgias plásticas: Não existe idade certa para aumento de autoestima

Não deixou baixo! Rafa Justus foi alvo de críticas devido a suas cirurgias plásticas, realizadas há cerca de dois meses. A estudante fez uma rinoplastia, para alterar o nariz, e uma cirurgia ortognática, para corrigir a alteração dos ossos maxilares. No entanto, internautas discordaram da atitude dela e apontaram que ela é muito nova para fazer procedimentos estéticos:

Por que a cirurgia do nariz agora? Poderia ser com 18 ou mais. Você é uma criança ainda, disse uma seguidora.

De acordo com o jornal O Globo, a menina de 14 anos de idade respondeu ao comentário negativo de forma educada, e explicou o motivo de ter realizado as cirurgias estéticas:

Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa a idade, importa a felicidade.