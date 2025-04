Mariana Rios compartilha desafios para se tornar mãe: - Tive uma trombofilia

Mariana Rios vem contando nas redes sociais o seu processo para se tornar mãe. A atriz também compartilha as dificuldades que enfrenta durante essa trajetória e divide os assuntos com sensibilidade e sinceridade com os seguidores, criando uma rede de apoio para outras mulheres que passaram, ou passam, por situações semelhantes. Agora, ela revelou ter tido uma trombofilia adquirida, uma doença que pode afetar diretamente a fertilidade e a saúde gestacional:

Eu tive uma trombofilia adquirida e a gente teve que fazer um exame genético. Como é importante falar sobre isso. Imagina se eu tivesse passando sobre isso sozinha?

Na legenda, Mariana também escreveu:

A jornada da maternidade não precisa ser solitária! Quando compartilhada se torna mais leve. Para assistir a este e aos outros episódios completos da primeira temporada do meu documentário, acesse o link que está na minha bio e faça parte da rede de apoio Basta Sentir Maternidade.

Vale lembrar que todos os depoimentos estão sendo lançados no documentário dela, Em Busca do Sonho Maior.