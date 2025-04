Alice Wegmann e Humberto Carrão negam romance

Negaram! De acordo com o portal LeoDias, Alice Wegmann e Humberto Carrão não estão vivendo um romance fora das telas. Os dois vivem um par romântico no remake de Vale Tudo e diversos internautas especularam um possível envolvimento entre os dois. No entanto, as assessorias negaram ao veículo.

Ainda de acordo com o portal, a equipe de Alice afirmou que ela está solteira, já a de Humberto informou que os dois são:

Grandes amigos, apenas isso. Eles não estão namorando.

Vale lembrar que eles já viveram um casal em outra novela, A Lei do Amor, em 2016.