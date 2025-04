Larissa Manoela relembra negociação com examinador ao tirar CNH

Que situação! Larissa Manoela usou sua conta no X - antigo Twitter - para relembrar o dia da sua prova prática do Detran para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação.

Tudo começou após um internauta especular como teria sido a prova da artista.

Toda vez que eu vejo um famoso dirigindo eu fico pensando como será que eles tiraram a habilitação legalmente falando, porque nem f*****o que vocês vão me falar que a Larissa Manoela passou pela mesma humilhação que eu fazendo prova prática do Detran, escreveu.

Larissa então fez questão de relatar o perrengue que enfrentou.

Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova, porque o moço que estava acompanhando falou: Para aqui. Posso tirar uma foto com você?. E eu disse: Só se você não me reprovar agora kkkkk. Eu fiquei mais nervosa que ele.