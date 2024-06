Bruna Marquezine usa tubinho preto em evento do Disney + e divulga nova série - Amor da Minha Vida

Bruna Marquezine usou um look fatal para o evento do Disney +, que rolou na última terça-feira, dia 4. Em um tubinho preto, a atriz divulgou um teaser da nova série que fez para o streaming - Amor da Minha Vida.

A produção, que também é protagonizada por Sérgio Malheiros, é uma das apostas da Disney para a nova fase de seu streaming no Brasil, que começa a partir do dia 26 de junho.

O evento rolou no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e ainda contou com a presença de outros grandes atores brasileiros, como Rodrigo Simas, Carol Castro, José Loreto, Isis Valverde, Juliana Paes e muito mais.

Vale lembrar que a Disney ainda está apostando no lançamento das séries Americana, Jogo Cruzado, Capoeiras, Vidas Bandidas, O Som e a Sílaba, Volta Priscila, Tarã e a quinta temporada de Impuros.