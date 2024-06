Clara Maia mostra vídeo em que salva filho de engasgo com manobra de Heimlich

A influenciadora Clara Maia mostrou um momento angustiante que viveu com o filho recém-nascido, José, de um mês. O bebê sofreu um engasgo após uma hora de amamentação e Clara precisou fazer a manobra de Heimlich, que consiste em fazer compressões para salvar a pessoa engasgada (saiba mais sobre e veja como fazer em bebês abaixo).

Segundo a influenciadora, ela compartilhou o vídeo para que todos aprendam a fazer a manobra para ajudar pessoas engasgadas. "Primeiros socorros deveria ser matéria no colégio. Deveríamos crescer sabendo, essa manobra salva vidas."

Clara descreveu os três minutos em que o bebê permaneceu engasgado como "minutos de pânico que duraram uma eternidade". "Graças a Deus, consegui ter o sangue frio para fazer o que precisava ser feito", afirmou.

Assista ao vídeo compartilhado pela influenciadora aqui

Em outra publicação, ela compartilhou registros de José sorrindo e agradeceu por ter conseguido salvar a vida do filho. "Eu vi você sem ar, roxinho, lutando para respirar e nunca vou conseguir esquecer essa cena, mas Deus é grandioso demais e capacita a gente para cuidar e proteger", escreveu.

O que é a manobra de Heimlich e como fazer em bebês?

Conforme a ABORL-CCF, a manobra de Heimlich consiste em abraçar uma pessoa por trás e realizar manobras de compressão com uma das mãos abertas e a outra, com o punho fechado, na região entre o umbigo e o começo das costelas. O movimento deve ser feito para trás e para cima. A manobra deve ser feita cinco vezes com repetições, se necessário.

Em bebês com menos de um ano, são necessários cuidados diferentes. Primeiro, o adulto deve apoiar a criança no antebraço ou na coxa, com a cabeça voltada para baixo e o queixo apoiado. Em seguida, deve usar os dedos em forma de "gancho" para abrir a boca da criança. Então, o recomendado é dar 5 batidas com a mão nas costas do bebê. Depois, o bebê deve ser virado para cima e devem ser realizadas compressões com dois dedos na região entre os mamilos. Quando o corpo estranho aparecer na boca, o adulto deve retirá-lo delicadamente da região.

Em caso de engasgo, não se deve colocar a mão dentro da boca da pessoa engasgada. Em pessoas obesas ou grávidas que estão no último trimestre, as compressões devem ser feitas no meio do peito, e não no abdome.

O engasgo é mais frequente em bebês e idosos, mas pode acometer qualquer um. Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e de Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), a obstrução das vias aéreas está entre as dez causas da morte pediátrica no Brasil. No mundo, ela é responsável por 53% dos acidentes infantis. Leia mais sobre o que fazer em caso de engasgo aqui.