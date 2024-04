Reynaldo Gianecchini relembra luta contra o câncer: Parece tão surreal que eu vivi aquilo

Reynaldo Gianecchini participou do Encontro desta quinta-feira, dia 4. Em conversa com Patrícia Poeta, ele relembrou com carinho da entrevista que concedeu para a apresentadora em 2011, quando foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um câncer raro no sistema linfático.

Sobre a decisão de conceder a entrevista, ele relembrou:

- Era a deixa que eu tinha para poder me comunicar com o público, que estava me dando tanto amor.

Atualmente, 13 anos após o diagnóstico e sua cura, o ator contou que às vezes parece que os fatos aconteceram com outra pessoa:

- Esse processo veio para transformar muita coisa. Parece tão surreal que vivi aquilo, mas foi um processo bonito, por incrível que pareça.

Ao ser questionado sobre as mudanças que o câncer trouxe em sua vida, ele respondeu:

- Eu me conectei melhor com as pessoas, com a vida em si.