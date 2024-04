Charge - 3 de abril de 2024

O município de São Bernardo confirmou um óbito por dengue e o total de vítimas na região sobe para quatro. Segundo dados desta terça-feira (2) do painel de controle da doença da SES (Secretaria Estadual de Saúde), a paciente era uma mulher, com idade entre 65 e 79 anos. As demais mortes foram registradas em Santo André, Diadema e Mauá.

Além dos óbitos confirmados, outras 11 mortes suspeitas de dengue estão sendo investigadas. O número de casos confirmados da doença no Grande ABC cresceu 25,9% em uma semana, passando de 5.519 notificações na última terça-feira (26) para 6.519 registrados hoje.