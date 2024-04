Sapão ingressa no PL e reafirma compromisso com a reeleição de Guto Volpi

O vereador de Ribeirão Pires Alex Borges, o Sapão, está de lengenda nova. O parlamentar acaba de deixar o Agir e ingressar no PL, engrossando ainda mais a fileira liberar no Legislativo da cidade. Sapão é o sexto vererador da sigla, que já conta com Paulo César, o PC, Leonardo Biazi, Sargento Alan, Lau Almeida e o Professor Flávio Gomes. Nos próximos dias, o PL pode filiar ainda o vereador Leadro Tetinha, que está desembarcando do PRD.

Com esse movimento, Sapão põe fim às especulações de que estaria descontente com o prefeito Guto Volpi (PL). “Jamais me posicionei de forma indecisa ou omissa, sempre estive com o governo sem jamais ter mudado de lado”, esclareceu.

O PL de Ribeirão aposta que seja possível fazer, no mínimo, seis cadeiras proporcionais nas eleições de outubro. O ‘canto da sereia’ do pré-candidato à reeleição Guto Volpi para a sua base liberal seria de contemplar com uma secretaria aquele que eventualmente não garantir sua cadeira nas eleições de outubro.