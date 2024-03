Sábado de Aleluia tem programação diversificada na região

Para quem não viajou no feriado de Páscoa, a região oferece diversificada programação para aproveitar o Sábado de Aleluia. Em Santo André, a Prefeitura promove hoje e amanhã, das 10h às 18h, a Caça ao Tesouro, nos parques Celso Daniel e Regional da Criança – Palhaço Estremilique.

É obrigatória a apresentação do ingresso para entrada no evento disponível no site (http://www.santoandre471anos.com.br) – a atividade no Parque Celso Daniel está esgotada. Segundo o Paço, são previstas até 8 mil crianças de até 12 anos. Além da atividade principal, haverá cenografia, recreação, distribuição de pipoca e algodão-doce, pintura facial, balões personalizados, entrega de brindes e doces, entre outras interações.

A administração sugere que cada participante doe 2kg de alimentos não-perecíveis na entrada do evento, que serão destinados para o Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade e, posteriormente, repassados às 123 entidades assistenciais cadastradas, que auxiliam aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ainda para a criança, a entidade social Grupo Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, de São Bernardo, realiza hoje, a partir das 13h, evento lúdico na Praça Vinícius Vilela, na Vila Ferreira. O espaço público terá brinquedos infláveis, aula de zumba, apresentação de capoeira e distribuição de cachorro-quente, algodão-doce, pipoca e chocolate.

Em relação aos eventos religiosos, às 19h, o bispo dom Pedro Carlos Cipollini participa da tradicional Vigília Pascal, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, na praça de mesmo nome, em Santo André. Amanhã, às 7h, o bispo celebra a Missa Pascal com entrega dos santos óleos na catedral.

Também amanhã, a igreja Além do Véu, localizada na Rua Cel. Oliveira Lima, 64, em Santo André, apresentará quatro sessões do musical ‘Auto de Páscoa – O Plano Emanuel’, às 9h, 11h, 17h30 e 19h30.