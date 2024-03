Ceagesp não deve ser privatizada, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que está próxima a retirada da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) do Programa Nacional de Desestatização (PND).

"Só falta agora o conselho do PND autorizar, mas todas as justificativas estão dadas e feitas", disse ele em entrevista à imprensa durante a 15.ª Santa Feira do Peixe, realizada no entreposto de pescados da Ceagesp, na quarta-feira.

Teixeira disse que a Ceagesp "é uma empresa lucrativa, superavitária e que pode crescer muito mais". "Então esse governo vê um sentido estratégico da Ceagesp no abastecimento de alimentos do Brasil", afirmou. Segundo o ministro, a Ceagesp terá papel central no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar.

