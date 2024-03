Gabigol, do Flamengo, é suspenso do futebol por 2 anos por tentar fraudar exame antidoping

Gabriel Barbosa, o Gabigol, está suspenso por dois anos do futebol. A suspensão do atacante do Flamengo é resultado da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), que aplicou a pena em julgamento que começou na semana passada e foi concluído nesta segunda-feira. Apertada, a votação terminou em 5 votos a 4 a favor da decisão de suspender o atleta, que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle antidoping". O código prevê a suspensão de até quatro anos em caso de condenação. A pena passa a valer a partir de abril.

O julgamento havia sido interrompido na quarta-feira passada, depois de cinco horas, e foi retomado nesta segunda, de forma virtual, com a decisão de suspender Gabigol por dois anos. Ele participou da sessão e deu seu depoimento por videoconferência, assim como as outras testemunhas do caso.

Se mantida a punição, vai extrapolar o tempo de contrato que Gabigol tem com o Flamengo. Seu vínculo com o time carioca termina em dezembro deste ano e ainda não foi renovado. O Palmeiras, que não terá Endrick a partir de junho, quando o jovem completa 18 anos e se apresenta ao Real Madrid, seria um dos interessados em contar com o atleta.

Em nota, o Flamengo disse que recebeu a suspensão "com surpresa" e que "auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada".

O Flamengo destacou o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, para ajudar na defesa do jogador, liderada pelo advogado Bichara Neto, especialista em casos como esse e que defendeu Paolo Guerrero perante os tribunais da Fifa em 2017. O peruano acabou cumprindo 14 meses de gancho.

A DENÚNCIA

Gabigol foi acusado de tentativa de fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril. Ele teria dificultado a realização do exame, ao prejudicar o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta da urina, desrespeitando-os e não seguindo os procedimentos adequados desde o início do processo às 8h40. Os demais jogadores do elenco do Flamengo, segundo relatos adicionados à denúncia, se submeteram ao exame antes do treino das 10 horas.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realiza o "doping surpresa" nos centros de treinamentos dos clubes brasileiros regularmente durante a temporada. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio.

Quando a denúncia veio à tona, no X, antigo Twitter, o atacante afirmou que "há algum tempo tem acontecido notícias falsas" sobre ele. Na ocasião, também agradeceu o apoio de torcedores.