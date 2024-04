Mauaense perde fora de casa para o União Suzano

O Mauaense foi ao Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, encarar o União Suzano na manhã de ontem e perdeu por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Segunda Divisão. A equipe do Grande ABC conheceu sua primeira derrota na competição, mas se manteve na terceira colocação do Grupo 3, com três pontos. O Ecus lidera o grupo, com seis pontos.

O time de Mauá saiu atrás do placar logo no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Marheus pegou rebote do goleiro dentro da área e abriu o marcador para os donos da casa.

A vantagem pelo placar mínimo permaneceu por quase todo o segundo tempo, mas o Mauaense pouco criou para empatar o jogo. Aos 45 minutos, Fabrício cobrou pênalti e ampliou para o União Suzano. No último lance do jogo, aos 50 minutos, Vinícius descontou para os visitantes, mas já era tarde para uma reação.

Na próxima rodada, o Mauaense tem o clássico contra o Mauá FC. O jogo acontece no domingo, às 15h, no Estádio Pedro Benedetti. No mesmo dia e horário, o União Suzano visita o União Mogi no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira.